Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Kindergarten

Werne (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (12.12.2025), 16.30 Uhr und Montag (15.12.2025), 06.45 Uhr durch Aufhebeln einer Tür in einen Kindergarten an der Straße "Auf dem Berg" in Werne eingedrungen und haben dort sämtliche Räume durchwühlt.

Entwendet wurde ein elektronisches Gerät.

Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch in den Kindergarten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

