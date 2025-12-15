Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen/Werne - Diebstahl zweier Toyota RAV4 und eines Dodge/RAM - Zeugen gesucht

Bergkamen/Werne (ots)

Die Polizei in Kamen sucht nach weiteren Pkw-Diebstählen nach Zeugen:

Zwischen Freitag (12.12.2025), 13.00 Uhr und Samstag (13.12.2025), 11.00 Uhr kam es in Bergkamen-Mitte zu einem Pkw-Diebstahl.

Dieser wurde aus einer Einfahrt an der Ebertstraße entwendet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Toyota RAV4 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-CL1505.

Ebenfalls kam es zwischen Freitag (12.12.2025) und Samstag (13.12.2025) in Werne zu einem Pkw-Diebstahl eines grauen Toyota RAV4.

An der Straße "Heckhof" entwendeten unbekannte Täter zwischen 20.00 Uhr und 03.25 Uhr das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen UN-AU5555, dass auf dem Stellplatz vor einer Hauseingangstür geparkt war.

Zu einem dritten Pkw-Diebstahl kam es am Samstag (13.12.2025) gegen 05.00 Uhr an der Straße "Werver Platz" in Kamen-Heeren-Werve. Durch laute Geräusche sei der Geschädigte wach geworden und habe dann bemerkt, dass sein schwarzer Dodge RAM mit dem amtlichen Kennzeichen "DO-QQ8" aus der Einfahrt entwendet worden war.

Wer Angaben zum Verbleib der Pkw und den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell