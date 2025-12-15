PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Bürgersprechstunde mit den Polizeihauptkommissaren Markus Störtkuhl und Christian Schultz

Bergkamen (ots)

Die beiden Polizeihauptkommissare Markus Störtkuhl und Christian Schultz werden am Donnerstag, 18.12.2025 ihre Dezember-Bürgersprechstunde anbieten.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden Beamten auf dem Markt in Bergkamen (Am Stadtmarkt) zu finden.

Kommen Sie gerne vorbei, sprechen Sie die Beiden an und werden Sie dabei alle Fragen, Sorgen, Nöte und Anregungen, die Sie haben, los.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

