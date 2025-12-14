PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Zeugen nach zwei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch gesucht

Holzwickede (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Samstag (13.12.2025), 17.00 Uhr bis 22.05 Uhr gewaltsam, durch aufhebeln eines Küchenfensters in eine Doppelhaushälfte in der Straße Stennert ein. Das Wohnhaus wurde durch die Täter komplett durchsucht.

Zu einem zweiten Einbruch kam es ebenfalls am Samstag (13.12.2025) zwischen 09.05 Uhr und 15.10 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch aufhebeln der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus Zutritt in die Wohnung im Frankfurter Weg. Die Tatbeute: Schmuckgegenstände.

Beim Einbruchsversuch blieb es an der Straße Landweg. Hier versuchten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (12.12.2025), 22:30 Uhr bis Samstag (13.12.2025), 13:30 Uhr erfolglos in das Wohnhaus einzudringen. Hebelmarken waren hier an der Haustür des Reihenhauses festzustellen.

Hinweise zu den Einbrüchen erbittet die Polizei an die Polizeiwache Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

