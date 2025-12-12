PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienhaus in Kamen-Mitte

Kamen (ots)

Am Donnerstag (11.12.2025) kam es zwischen 13.00 Uhr und 17.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Herderstraße in Kamen-Mitte.

Unbekannte Täter gelangten durch ein Kellerfenster in das Haus und entwendeten Schmuck.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

