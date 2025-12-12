POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienhaus in Kamen-Mitte
Kamen (ots)
Am Donnerstag (11.12.2025) kam es zwischen 13.00 Uhr und 17.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Herderstraße in Kamen-Mitte.
Unbekannte Täter gelangten durch ein Kellerfenster in das Haus und entwendeten Schmuck.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
