Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Bild-Infos

Download

Schwerte (ots)

Polizisten der Wache Schwerte haben am Mittwoch, 10.12.2025 in der Zeit von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr Verkehrskontrollen im Schwerter Stadtgebiet mit dem Schwerpunkt Ablenkung und Geschwindigkeit durchgeführt.

Unter anderem wurden 41 Verkehrsteilnehmer an den Örtlichkeiten "Sölder Straße", "Am Wellenbad", "Ruhrtalstraße" und "Schützenstraße" kontrolliert.

Auf der "Sölder Straße" waren insgesamt 17 Verkehrsteilnehmer zu schnell - einer wurde mit 68 km/h bei erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Ihn erwartet ein Verwarnungsgeld.

An der Straße "Zum Wellenbad" haben die Polizistinnen und Polizisten zwei Verkehrsteilnehmer gemessen, wovon einer mit 56 km/h bei erlaubten 30 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften gefahren ist. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg.

An der "Ruhrtalstraße" wurden insgesamt 20 Verstöße festgestellt: 18 Verkehrsteilnehmer bekamen ein Verwarnungsgeld, zwei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Schnellste wurde mit 77 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen: ihn erwartet ebenfalls ein Bußgeld über 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.

An der "Schützenstraße" gab es zudem zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen mit jeweils 100 Euro Bußgeld und einem Punkt. Dort waren Fahrzeugführer aufgefallen, die während der Fahrt ihr Smartphone benutzt hatten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell