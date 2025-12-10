PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen
Bönen - Polizei führt Verkehrskontrollen durch

POL-UN: Kamen / Bönen - Polizei führt Verkehrskontrollen durch
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Kamen / Bönen (ots)

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Unna haben am Dienstag, den 09.12.2025 in den Stadtgebieten Kamen und Bönen Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei standen vor allem Geschwindigkeitsüberwachungen und die Überprüfung verkehrsgerechten Verhaltens von Kraftfahrzeugführenden im Vordergrund.

Kamen:

In der Zeit von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr wurden Geschwindigkeitskontrollen durch Polizeibeamte der Polizeiwach Kamen im Bereich der Hammer Straße durchgeführt. Es ergaben sich in diesem Zeitraum insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße, wobei der schnellste Fahrer mit 54 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs war.

Bönen:

Zwischen 09:10 Uhr und 12:10 Uhr wurde in Bönen an der Feldstraße, als auch in der Bachstraße kontrolliert.

Dabei wurden sechs Geschwindigkeitsverstöße in der Bachstraße festgestellt, 14 mal verstießen Fahrzeugführende gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Feldstraße.

Des Weiteren fiel an den Kontrollörtlichkeiten in Bönen ein Fahrzeugführer durch die Nutzung eines Mobiltelefons auf. Ein weiterer überholte ein anderes Fahrzeug, wobei es zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kam. Auf beide Fahrzeugführer kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Außerdem entdeckten die Polizeibeamten bei insgesamt 16 Fahrzeugen TÜV Verstöße. 12 Fahrzeugführende erhielten daraufhin ein Verwarnungsgeld, vier eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Gegen drei Fahrzeugführende wurden Kontrollberichte ausgestellt, sodass diese ihr Fahrzeug innerhalb einer gesetzten Frist, aufgrund von Mängeln, noch einmal bei einer dafür vorgesehenen Stelle vorführen müssen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 15:56

    POL-UN: Bergkamen - Mehrere Meter Stromkabel in Oberaden entwendet

    Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag (05.12.2025) und Montag (08.12.2025) auf ein Baustellengelände an der Jahnstraße/Hermann-Stehr-Straße in Bergkamen eingedrungen. Zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Montag, 06.00 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt auf das Gelände und entwendeten dort mehrere Meter Stromkabel (rund 25 Meter). Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:38

    POL-UN: Schwerte - Unbekannte Täter dringen in Tankstelle ein

    Schwerte (ots) - Mehrere unbekannte Täter sind am Montag (08.12.2025) gegen 03.40 Uhr in eine Tankstelle an der Hörder Straße in Schwerte eingedrungen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt in das Objekt verschafft hatten, entwendeten sie Bargeld. Ein Zeuge konnte die vom Tatort flüchtenden Täter beobachten und beschreibt sie wie folgt: - 3 bis 4 männliche Personen, die dunkel gekleidet und maskiert waren - Geflüchtet ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:10

    POL-UN: Schwerte - Einbrüche in Wohnung in Villigst und in Westhofener Kindergarten

    Schwerte (ots) - Unbekannte Täter sind in einem Zeitraum von Samstag (06.12.2025), 15.30 Uhr bis Montag (08.12.2025), 06.50 Uhr gewaltsam in einen Kindergarten an der Adolph-Kolping-Straße in Schwerte-Westhofen eingedrungen. Dazu warfen die Täter eine Fensterscheibe ein und entwendeten Bargeld und elektronische Geräte. Zu einem zweiten Einbruch in Schwerte kam es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren