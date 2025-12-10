Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen

Bönen - Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Kamen / Bönen (ots)

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Unna haben am Dienstag, den 09.12.2025 in den Stadtgebieten Kamen und Bönen Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei standen vor allem Geschwindigkeitsüberwachungen und die Überprüfung verkehrsgerechten Verhaltens von Kraftfahrzeugführenden im Vordergrund.

Kamen:

In der Zeit von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr wurden Geschwindigkeitskontrollen durch Polizeibeamte der Polizeiwach Kamen im Bereich der Hammer Straße durchgeführt. Es ergaben sich in diesem Zeitraum insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße, wobei der schnellste Fahrer mit 54 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs war.

Bönen:

Zwischen 09:10 Uhr und 12:10 Uhr wurde in Bönen an der Feldstraße, als auch in der Bachstraße kontrolliert.

Dabei wurden sechs Geschwindigkeitsverstöße in der Bachstraße festgestellt, 14 mal verstießen Fahrzeugführende gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Feldstraße.

Des Weiteren fiel an den Kontrollörtlichkeiten in Bönen ein Fahrzeugführer durch die Nutzung eines Mobiltelefons auf. Ein weiterer überholte ein anderes Fahrzeug, wobei es zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kam. Auf beide Fahrzeugführer kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Außerdem entdeckten die Polizeibeamten bei insgesamt 16 Fahrzeugen TÜV Verstöße. 12 Fahrzeugführende erhielten daraufhin ein Verwarnungsgeld, vier eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Gegen drei Fahrzeugführende wurden Kontrollberichte ausgestellt, sodass diese ihr Fahrzeug innerhalb einer gesetzten Frist, aufgrund von Mängeln, noch einmal bei einer dafür vorgesehenen Stelle vorführen müssen.

