Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannte Täter dringen in Tankstelle ein

Schwerte (ots)

Mehrere unbekannte Täter sind am Montag (08.12.2025) gegen 03.40 Uhr in eine Tankstelle an der Hörder Straße in Schwerte eingedrungen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt in das Objekt verschafft hatten, entwendeten sie Bargeld.

Ein Zeuge konnte die vom Tatort flüchtenden Täter beobachten und beschreibt sie wie folgt:

   - 3 bis 4 männliche Personen, die dunkel gekleidet und maskiert 
     waren
   - Geflüchtet sind die Personen in einem schwarzen BMW in Richtung 
     Bundesautobahn

Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Wer weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

  • 09.12.2025 – 15:10

    POL-UN: Schwerte - Einbrüche in Wohnung in Villigst und in Westhofener Kindergarten

    Schwerte (ots) - Unbekannte Täter sind in einem Zeitraum von Samstag (06.12.2025), 15.30 Uhr bis Montag (08.12.2025), 06.50 Uhr gewaltsam in einen Kindergarten an der Adolph-Kolping-Straße in Schwerte-Westhofen eingedrungen. Dazu warfen die Täter eine Fensterscheibe ein und entwendeten Bargeld und elektronische Geräte. Zu einem zweiten Einbruch in Schwerte kam es ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 16:25

    POL-UN: Kamen - Einbruch in Gesamtschule Kamen, Blasinstrumente entwendet

    Kamen (ots) - Zu einem Einbruch in Kamen kam es in der Zeit vom 06.12.2025 (15:00 Uhr) und dem 08.12.2025 (08:00 Uhr) in der Gesamtschule in Kamen, Gutenbergstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Konzertaula und entwendeten diverse Instrumente. Es entstand Sachschaden im 5stelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen und dem ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:49

    POL-UN: Kamen - Zeugen nach zwei Pkw-Entwendungen gesucht

    Kamen (ots) - In Kamen sind in den vergangenen Tagen zwei Pkw der Marke Toyota RAV4 entwendet worden. In der Zeit von Samstag (06.12.2025), 14.00 Uhr auf Sonntag (07.12.2025), 08.00 Uhr ist in Kamen-Mitte ein Pkw an der Gertrud-Bäumer-Straße entwendet worden. Bei dem Fahrzeug, dass auf einem Stellplatz geparkt war, handelt es sich um einen grauen Toyota RAV4 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-GA6564. Der zweite Tatort der ...

    mehr
