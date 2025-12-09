Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannte Täter dringen in Tankstelle ein

Schwerte (ots)

Mehrere unbekannte Täter sind am Montag (08.12.2025) gegen 03.40 Uhr in eine Tankstelle an der Hörder Straße in Schwerte eingedrungen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt in das Objekt verschafft hatten, entwendeten sie Bargeld.

Ein Zeuge konnte die vom Tatort flüchtenden Täter beobachten und beschreibt sie wie folgt:

- 3 bis 4 männliche Personen, die dunkel gekleidet und maskiert waren - Geflüchtet sind die Personen in einem schwarzen BMW in Richtung Bundesautobahn

Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Wer weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell