POL-UN: Schwerte - Unbekannte Täter dringen in Tankstelle ein
Schwerte (ots)
Mehrere unbekannte Täter sind am Montag (08.12.2025) gegen 03.40 Uhr in eine Tankstelle an der Hörder Straße in Schwerte eingedrungen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt in das Objekt verschafft hatten, entwendeten sie Bargeld.
Ein Zeuge konnte die vom Tatort flüchtenden Täter beobachten und beschreibt sie wie folgt:
- 3 bis 4 männliche Personen, die dunkel gekleidet und maskiert waren - Geflüchtet sind die Personen in einem schwarzen BMW in Richtung Bundesautobahn
Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.
Wer weitere verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell