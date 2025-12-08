PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach zwei Pkw-Entwendungen gesucht

Kamen (ots)

In Kamen sind in den vergangenen Tagen zwei Pkw der Marke Toyota RAV4 entwendet worden.

In der Zeit von Samstag (06.12.2025), 14.00 Uhr auf Sonntag (07.12.2025), 08.00 Uhr ist in Kamen-Mitte ein Pkw an der Gertrud-Bäumer-Straße entwendet worden.

Bei dem Fahrzeug, dass auf einem Stellplatz geparkt war, handelt es sich um einen grauen Toyota RAV4 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-GA6564.

Der zweite Tatort der Fahrzeugentwendung war in Kamen-Methler, an der Heidestraße.

Am Sonntag (07.12.2025) wurde ein roter Toyota RAV4 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-PT-9909 entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen und dem Verbleib der entwendeten Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

