Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - 26-Jähriger verursacht alkoholisiert Verkehrsunfall und wird dabei schwer verletzt

Fröndenberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (07.12.2025) kam es gegen 02.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Von-Steinen-Straße in Fröndenberg.

Ein 26-Jähriger aus Unna befuhr die Von-Steinen-Straße mit seinem Pkw. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Im Anschluss daran geriet der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben, fiel auf die Seite und kam an einem Baum liegend zum Stehen.

Der 26-Jährige, bei dem ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden konnte, wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest stimmte er zu - das Ergebnis ergab einen Wert von 1,22 Promille.

Der Pkw des Mannes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der Führerschein des 26-Jährigen wurde sichergestellt und ihm wurde bis auf Weiteres das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Von-Steinen-Straße im Bereich Eulenstraße/Auf dem Splitt/Haarweg vollständig gesperrt.

