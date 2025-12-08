Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Gesamtschule Kamen, Blasinstrumente entwendet

Kamen (ots)

Zu einem Einbruch in Kamen kam es in der Zeit vom 06.12.2025 (15:00 Uhr) und dem 08.12.2025 (08:00 Uhr) in der Gesamtschule in Kamen, Gutenbergstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Konzertaula und entwendeten diverse Instrumente. Es entstand Sachschaden im 5stelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen und dem Verbleib der entwendeten Instrumente geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

