POL-UN: Kamen - Einbruch in Gesamtschule Kamen, Blasinstrumente entwendet
Kamen (ots)
Zu einem Einbruch in Kamen kam es in der Zeit vom 06.12.2025 (15:00 Uhr) und dem 08.12.2025 (08:00 Uhr) in der Gesamtschule in Kamen, Gutenbergstraße.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Konzertaula und entwendeten diverse Instrumente. Es entstand Sachschaden im 5stelligen Bereich.
Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen und dem Verbleib der entwendeten Instrumente geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell