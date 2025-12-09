Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbrüche in Wohnung in Villigst und in Westhofener Kindergarten

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter sind in einem Zeitraum von Samstag (06.12.2025), 15.30 Uhr bis Montag (08.12.2025), 06.50 Uhr gewaltsam in einen Kindergarten an der Adolph-Kolping-Straße in Schwerte-Westhofen eingedrungen.

Dazu warfen die Täter eine Fensterscheibe ein und entwendeten Bargeld und elektronische Geräte.

Zu einem zweiten Einbruch in Schwerte kam es am Montag (08.12.2025). Zwischen 18.05 Uhr und 21.15 Uhr sind bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Ruhrblick" in Villigst eingedrungen.

Die Tatbeute: zwei Armbanduhren.

Hinweise zu den Einbrüchen in Schwerte bitte an die dortige Polizei: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell