PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbrüche in Wohnung in Villigst und in Westhofener Kindergarten

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter sind in einem Zeitraum von Samstag (06.12.2025), 15.30 Uhr bis Montag (08.12.2025), 06.50 Uhr gewaltsam in einen Kindergarten an der Adolph-Kolping-Straße in Schwerte-Westhofen eingedrungen.

Dazu warfen die Täter eine Fensterscheibe ein und entwendeten Bargeld und elektronische Geräte.

Zu einem zweiten Einbruch in Schwerte kam es am Montag (08.12.2025). Zwischen 18.05 Uhr und 21.15 Uhr sind bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Ruhrblick" in Villigst eingedrungen.

Die Tatbeute: zwei Armbanduhren.

Hinweise zu den Einbrüchen in Schwerte bitte an die dortige Polizei: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 16:25

    POL-UN: Kamen - Einbruch in Gesamtschule Kamen, Blasinstrumente entwendet

    Kamen (ots) - Zu einem Einbruch in Kamen kam es in der Zeit vom 06.12.2025 (15:00 Uhr) und dem 08.12.2025 (08:00 Uhr) in der Gesamtschule in Kamen, Gutenbergstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Konzertaula und entwendeten diverse Instrumente. Es entstand Sachschaden im 5stelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen und dem ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:49

    POL-UN: Kamen - Zeugen nach zwei Pkw-Entwendungen gesucht

    Kamen (ots) - In Kamen sind in den vergangenen Tagen zwei Pkw der Marke Toyota RAV4 entwendet worden. In der Zeit von Samstag (06.12.2025), 14.00 Uhr auf Sonntag (07.12.2025), 08.00 Uhr ist in Kamen-Mitte ein Pkw an der Gertrud-Bäumer-Straße entwendet worden. Bei dem Fahrzeug, dass auf einem Stellplatz geparkt war, handelt es sich um einen grauen Toyota RAV4 mit dem amtlichen Kennzeichen UN-GA6564. Der zweite Tatort der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren