Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Mehrere Meter Stromkabel in Oberaden entwendet

Bergkamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag (05.12.2025) und Montag (08.12.2025) auf ein Baustellengelände an der Jahnstraße/Hermann-Stehr-Straße in Bergkamen eingedrungen.

Zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Montag, 06.00 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt auf das Gelände und entwendeten dort mehrere Meter Stromkabel (rund 25 Meter).

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

