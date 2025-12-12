POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Marc Westerhoff
Kamen (ots)
Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Marc Westerhoff bieten am Dienstag, 16.12.2025 erneut eine Bürgersprechstunde an.
Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Wochenmarkt in Kamen zu finden.
Eine herzliche Einladung an Sie alle, vorbeizukommen!
