Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Wett- und Lotterieannahmestelle

Werne (ots)

Am Freitagmorgen (12.12.2025) sind gegen 02.15 Uhr mehrere Täter in ein Wett- und Lotterieannahmegebäude eines Supermarktes an der Klöcknerstraße in Werne eingedrungen.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die sofort eine Tatortbereichsfahndung einleitete. Hinzugezogen wurde zudem ein Polizeihubschrauber.

Der Zeuge konnte bei der Tatausführung drei dunkel gekleidete, männliche Personen und ein Fluchtfahrzeug erkennen. Dieses konnte wenig später im Zuge der Nahbereichsfahndung angehalten und kontrolliert werden.

Ein Fahrzeuginsasse - ein 44-Jähriger Deutscher aus Nordkirchen - wurde vorläufig festgenommen. Er wurde inzwischen aus dem Gewahrsam entlassen.

Ob es Tatbeute gibt, ist bislang nicht bekannt.

Weitere Zeugenhinweise, die zur Aufklärung dieses Falles beitragen, bitte an die Polizei Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

