POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht
Schwerte (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (11.12.2025) Zutritt in ein Einfamilienhaus in Schwerte.
Zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr konnten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten an der Straße "Im Gänsewinkel" gelangen und diese durchsuchen.
Es wurde Schmuck entwendet.
Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 zu wenden. Sachdienliche Hinweise werden auch per Mail entgegengenommen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
