Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Geschäftseinbruch an Hamburger Allee

Holzwickede (ots)

Zwischen Mittwoch (10.12.2025) und Donnerstag (11.12.2025) kam es in einem Zeitraum von 19.00 Uhr bis 09.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft an der Hamburger Allee in Holzwickede.

Unbekannte Täter hebelten mutmaßlich ein Fenster auf und entwendeten Bargeld.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

