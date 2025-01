POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg

Goslar (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in der Goslarer Innenstadt. Bislang Unbekannte drangen gewaltsam in die Geschäftsräume eines Pflegedienstes ein und durchwühlten mehrere Räume. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bisher nicht bekannt. Am Gebäude entstand ein geschätzter Schaden von 5000 Euro. Hinweise oder ...

