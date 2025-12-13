Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall auf der Lünener Straße - Fahrradfahrer verstirbt an Unfallstelle

Kamen (ots)

Am 12.12.2025, gegen 17.00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Lünener Straße in Kamen.

Ein 62-jähriger Busfahrer aus Bergkamen befuhr die Lünener Straße in Richtung Bergkamen. In Höhe eines Werksgeländes wollte er nach rechts abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 14-jährigen Radfahrer aus Kamen, der in gleicher Richtung wie der Busfahrer fuhr.

Durch den Zusammenstoß verstarb der 14-jährige an der Unfallstelle.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Lünener Straße gesperrt.

Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam unterstützte bei der Unfallaufnahme. Ersthelfer und Angehörige wurden durch die Notfallseelsorge betreut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell