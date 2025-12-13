PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall auf der Lünener Straße - Fahrradfahrer verstirbt an Unfallstelle

Kamen (ots)

Am 12.12.2025, gegen 17.00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Lünener Straße in Kamen.

Ein 62-jähriger Busfahrer aus Bergkamen befuhr die Lünener Straße in Richtung Bergkamen. In Höhe eines Werksgeländes wollte er nach rechts abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 14-jährigen Radfahrer aus Kamen, der in gleicher Richtung wie der Busfahrer fuhr.

Durch den Zusammenstoß verstarb der 14-jährige an der Unfallstelle.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Lünener Straße gesperrt.

Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam unterstützte bei der Unfallaufnahme. Ersthelfer und Angehörige wurden durch die Notfallseelsorge betreut.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

