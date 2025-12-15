PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Schwerte - Schwertes Bezirksdienstbeamte zur Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt

Schwerte (ots)

Am Mittwoch, 17.12.2025 findet die nächste Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Schwerte auf dem Wochenmarkt statt.

Die beiden Schwerter Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten - Polizeihauptkommissare Ralf Peukert und Björn Schweigart - sind zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr für alle Besucherinnen und Besucher da und haben ein offenes Ohr für Sorgen, Nöte und Anregungen.

Kommen Sie gerne vorbei - denn all das lässt sich in einem persönlichen Gespräch am besten klären.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

