Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Schüsse in Pizzeria in Oberaden

Bergkamen (ots)

Am Samstag (13.12.2025) betrat gegen 21.15 Uhr eine unbekannte, männliche Person eine Pizzeria an der Rotherbachstraße in Bergkamen-Oberaden. In der Örtlichkeit forderte er unter Hinzunahme einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und schoss dreimal - und davon einmal in Richtung des Tresens.

Verletzt wurde niemand.

Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

   - Dunkelhäutig (afrikanischer Phänotyp)
   - Schlank
   - Kurzer Bart
   - 175 - 185 cm groß
   - Grauer Kapuzenpullover
   - Graue Hose

Eine Nahbereichsfahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Wer Hinweise zu dem Unbekannten machen kann, bitte bei der Polizei in Kamen melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

