POL-UN: Bergkamen - Schüsse in Pizzeria in Oberaden
Bergkamen (ots)
Am Samstag (13.12.2025) betrat gegen 21.15 Uhr eine unbekannte, männliche Person eine Pizzeria an der Rotherbachstraße in Bergkamen-Oberaden. In der Örtlichkeit forderte er unter Hinzunahme einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und schoss dreimal - und davon einmal in Richtung des Tresens.
Verletzt wurde niemand.
Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.
Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:
- Dunkelhäutig (afrikanischer Phänotyp) - Schlank - Kurzer Bart - 175 - 185 cm groß - Grauer Kapuzenpullover - Graue Hose
Eine Nahbereichsfahndung verlief bislang ohne Erfolg.
Wer Hinweise zu dem Unbekannten machen kann, bitte bei der Polizei in Kamen melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
