Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Schüsse in Pizzeria in Oberaden

Bergkamen (ots)

Am Samstag (13.12.2025) betrat gegen 21.15 Uhr eine unbekannte, männliche Person eine Pizzeria an der Rotherbachstraße in Bergkamen-Oberaden. In der Örtlichkeit forderte er unter Hinzunahme einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und schoss dreimal - und davon einmal in Richtung des Tresens.

Verletzt wurde niemand.

Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

- Dunkelhäutig (afrikanischer Phänotyp) - Schlank - Kurzer Bart - 175 - 185 cm groß - Grauer Kapuzenpullover - Graue Hose

Eine Nahbereichsfahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Wer Hinweise zu dem Unbekannten machen kann, bitte bei der Polizei in Kamen melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell