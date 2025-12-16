POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Mehrfamilienhaus in Weddinghofen
Bergkamen (ots)
Am Montag (15.12.2025) sind in der Zeit von 13.30 Uhr bis 23.30 Uhr Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Pfalzstraße in Bergkamen-Weddinghofen eingedrungen.
Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruchs.
Hinweise bitte an die Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
