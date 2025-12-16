PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Mehrfamilienhaus in Weddinghofen

Bergkamen (ots)

Am Montag (15.12.2025) sind in der Zeit von 13.30 Uhr bis 23.30 Uhr Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Pfalzstraße in Bergkamen-Weddinghofen eingedrungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruchs.

Hinweise bitte an die Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:58

    POL-UN: Bergkamen/Werne - Diebstahl zweier Toyota RAV4 und eines Dodge/RAM - Zeugen gesucht

    Bergkamen/Werne (ots) - Die Polizei in Kamen sucht nach weiteren Pkw-Diebstählen nach Zeugen: Zwischen Freitag (12.12.2025), 13.00 Uhr und Samstag (13.12.2025), 11.00 Uhr kam es in Bergkamen-Mitte zu einem Pkw-Diebstahl. Dieser wurde aus einer Einfahrt an der Ebertstraße entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Toyota RAV4 mit dem amtlichen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:28

    POL-UN: Bergkamen - Schüsse in Pizzeria in Oberaden

    Bergkamen (ots) - Am Samstag (13.12.2025) betrat gegen 21.15 Uhr eine unbekannte, männliche Person eine Pizzeria an der Rotherbachstraße in Bergkamen-Oberaden. In der Örtlichkeit forderte er unter Hinzunahme einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und schoss dreimal - und davon einmal in Richtung des Tresens. Verletzt wurde niemand. Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Flüchtige wird wie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren