Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Mehrfamilienhaus in Weddinghofen

Bergkamen (ots)

Am Montag (15.12.2025) sind in der Zeit von 13.30 Uhr bis 23.30 Uhr Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Pfalzstraße in Bergkamen-Weddinghofen eingedrungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruchs.

Hinweise bitte an die Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell