Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Unfall mit Fahrerflucht im Grenzgebiet Holzwickede-Hengsen und Iserlohn-Drüpplingsen

Holzwickede (ots)

Ein 39-Jähriger Iserlohner war am Freitag (05.12.2025) gegen 23.45 Uhr als Beifahrer in seinem Pkw auf der Ruhrbrücke Ruhrstraße in Holzwickede-Hengsen unterwegs. Die Fahrerin seines Pkw beabsichtigte, die Brücke "Lenninghauser Weg/Ruhrweg" zu passieren. Dort kam ihr der Pkw eines bislang Unbekannten entgegen. Aufgrund der dort herrschenden Verkehrsregelung kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Um diese zu beenden und seinen Pkw aus der Engstelle zu bringen, stieg der 39-Jährige aus und begab sich auf die Straße.

Dort wurde er dann von dem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und erfasst.

Leicht verletzt und kam der 39-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nach Angaben des Iserlohners könnte es sich um einen blauen Volvo V40 Kombi mit Aachener Zulassung gehandelt haben.

Wer hat weitere Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Die bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

