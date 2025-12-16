Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Bergkamen (ots)

Am Montag (15.12.2025) kam es gegen 11.15 Uhr auf der Kanalstraße in Bergkamen-Rünthe zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Person schwer verletzt wurde.

Eine 23-Jährige aus Bergkamen befuhr die Kanalstraße mit ihrem Pkw in Richtung Rünther Straße. Kurz nach der Abbiegung von der Straße "Hellweg" in die Kanalstraße beabsichtigte eine 86-jährige Fußgängerin aus Bergkamen, die Straße zu überqueren.

Es kam infolgedessen zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die 86-Jährige schwer verletzte und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell