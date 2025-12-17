Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Täter nach Hausfriedensbruch durch Diensthund gestellt

Unna (ots)

Mittwochnacht (17.12.2025) kam es gegen 01.14 Uhr zu einem Hausfriedensbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Hamburger Straße in Unna-Königsborn.

Durch aufmerksame Zeugen wurde die Polizei gerufen, welche unmittelbar mit einem Diensthund die Örtlichkeit aufsuchte. Der Täter, welcher sich zu dieser Zeit noch in einem Kellerraum des Gebäudes befand, wurde daraufhin durch den eingesetzten Diensthund gestellt. Durch den Hundebiss wurde der Täter leicht verletzt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen aus Unna syrischer Herkunft.

Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wurde der Täter schließlich in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell