POL-UN: Werne - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung
Werne (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-Jährigen aus Werne wird zurückgenommen.
Das Mädchen wurde unverletzt angetroffen.
Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.
