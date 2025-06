POL-MA: Heidelberg: Aus Unachtsamkeit in Zaun gefahren

Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 72-jähriger Hyundai-Fahrer kam am Samstagnachmittag in Heddesbach mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte in einen Zaun. Der Mann war gegen 16.45 Uhr mit seinem Hyundai in der Hauptstraße in Richtung Unter-Schönmattenwaag unterwegs. Aus noch unklarer Ursache ...

