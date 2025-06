Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und in Zaun gebraust.

Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 72-jähriger Hyundai-Fahrer kam am Samstagnachmittag in Heddesbach mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte in einen Zaun.

Der Mann war gegen 16.45 Uhr mit seinem Hyundai in der Hauptstraße in Richtung Unter-Schönmattenwaag unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam er in Höhe der Märzgasse mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallzaun. Der Hyundai wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Auch am Zaun entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Der 72-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Die weiteren Unfallermittlungen wurden durch das Polizeirevier Eberbach übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell