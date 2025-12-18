POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug
Kamen (ots)
Eine unbekannte männliche Person hat sich am Freitag, 27.06.2025, in Kamen als gestrandeter Tourist in Geldnot ausgegeben. Er sprach einen Geschädigten an und bat um Bargeld, welches er mittels Banküberweisung sofort zurückzahlen würde.
Der Geschädigte händigte ihm einen dreistelligen Bargeldbetrag aus. Die unbekannte Person fingierte eine vermeintliche Rücküberweisung des Betrages auf das Konto des Geschädigten. Eine tatsächliche Rückzahlung erfolgte nicht.
Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hamm veröffentlicht die Polizei jetzt Fahndungsbilder des Unbekannten.
Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Fotos:
https://polizei.nrw/fahndung/189701
Hinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
