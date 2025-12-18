Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissarin Beate Kohlhas

Bergkamen (ots)

Polizeihauptkommissarin Beate Kohlhas wird am Montag, 22.12.2025 eine Bürgersprechstunde anbieten.

Ab 15.00 Uhr steht sie für Gespräche in der Barbara-Apotheke, Schulstraße 45 in Bergkamen, Rede und Antwort.

Alle Weddinghofer Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich zusammen mit ihr - und dem Ortsvorsteher von Bergkamen-Weddinghofen, Rüdiger Hoffmann - über Sorgen, Nöte und mögliche Anregungen, auszutauschen.

