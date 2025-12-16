Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1189) Betrügerischer Fahrzeugverkauf - Festnahme

Stein (ots)

Am Samstag (13.12.2025) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, da ihm ein Fahrzeuginserat verdächtig vorkam. Bei der fingierten Fahrzeugübergabe nahmen die Beamten den Täter fest.

Am Samstagnachmittag teilte ein Zeuge den Beamten der Polizeiinspektion Stein mit, dass auf einer Online-Plattform ein Audi RS7 Sportback für weniger als 30.000 Euro angeboten werde. Neben dem zu niedrigen Verkaufspreis, stellten die Beamten auch Ungereimtheiten bei der Überprüfung der Fahrzeugdaten fest. Wie sich herausstellte handelte es sich um ein Fahrzeug, das der Täter bereits betrügerisch erlangt hatte. Der ursprüngliche Halter des Audis hatte im November 2025 Anzeige erstattet, da er nach der Fahrzeugübergabe den vereinbarten Kaufpreis nicht erhalten hatte. Ihm wurde lediglich ein Bild der getätigten Überweisung vorgelegt. Das Geld wurde seinem Konto jedoch nie gutgeschrieben.

Nachdem der Zeuge ein Treffen mit dem mutmaßlichen Täter vereinbart hatte, nahmen die Beamten diesen noch vor Ort fest. Der Audi RS7 wurde sichergestellt. Sein Wert wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten Maßnahmen vor Ort durch. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 22-jährigen Rumänen ein offener Haftbefehl vorlag. Die abschließenden Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Die Kriminalpolizei warnt vor Betrügern bei einem Autoverkauf:

Händigen Sie bei einem Verkauf nie das Fahrzeug, die Schlüssel und die dazugehörigen Papiere aus, bevor Sie das Geld erhalten haben oder es auf Ihrem Konto eingegangen ist.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell