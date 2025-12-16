PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1187) Einbruch in Firmengebäude in Roth - Zeugenaufruf

Roth (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von Freitagnachmittag (12.12.2025) bis Montagmorgen (15.12.2025) in ein Firmengebäude in Roth ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von 15:00 Uhr bis 07:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Speditionsunternehmen in der Kelheimer Straße.

Um auf das Gelände zu gelangen, entfernten die Täter Zaunelemente und entwendeten aus einer Halle etwa 70 Fahrzeugreifen und verschiedene Werkzeuge. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

