Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Neuen Bahnhofstraße zog sich eine 20-jährige E-Scooter-Fahrerin am Montag, 15. Dezember, leichte Verletzungen zu.

Die Hammerin befuhr gegen 6.50 Uhr die Straße "Am Stadtbad" in westliche Richtung und beabsichtigte, die Neue Bahnhofstraße zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 43-jähriger Münsteraner mit seinem Dacia die Neue Bahnhofstraße in südwestliche Richtung. Auf der Neuen Bahnhofstraße kam es zum Zusammenstoß, wobei die 20-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

