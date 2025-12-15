Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach mehreren Bränden im Stadtgebiet - Tatverdächtige ermittelt

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem es in der Nacht von Montag, 8. Dezember, auf Dienstag, 9. Dezember, zu mehreren Bränden im Hammer Stadtgebiet gekommen ist, konnten Beamte der Kriminalpolizei nun zwei Jugendliche aus Hamm als Tatverdächtige für fünf Mülltonnenbrände ermitteln.

Die Ermittler vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse bei den 14- und 16-jährigen Jugendlichen. Hierbei stellten sie die Mobiltelefone beider Tatverdächtigen sicher und nahmen sie mit zur Wache. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hier finden Sie die ursprüngliche Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6175597

(rv)

