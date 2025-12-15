PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach mehreren Bränden im Stadtgebiet - Tatverdächtige ermittelt

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem es in der Nacht von Montag, 8. Dezember, auf Dienstag, 9. Dezember, zu mehreren Bränden im Hammer Stadtgebiet gekommen ist, konnten Beamte der Kriminalpolizei nun zwei Jugendliche aus Hamm als Tatverdächtige für fünf Mülltonnenbrände ermitteln.

Die Ermittler vollstreckten Durchsuchungsbeschlüsse bei den 14- und 16-jährigen Jugendlichen. Hierbei stellten sie die Mobiltelefone beider Tatverdächtigen sicher und nahmen sie mit zur Wache. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hier finden Sie die ursprüngliche Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6175597

(rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:48

    POL-HAM: Radfahrer nach Alleinunfall tödlich verletzt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 51-jähriger Radfahrer verstarb nach einem Alleinunfall am frühen Montagmorgen, 15. Dezember, auf der Marker Allee. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann aus Hamm mit seinem Rad den südlichen Radweg in östliche Richtung. Kurz vor der Einmündung zur Josef-Schlichter-Allee stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch hinzugerufene ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:07

    POL-HAM: Auffahrunfall auf der Kamener Straße

    Hamm-Pelkum (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der Kamener Straße zog sich am Freitag, 12. Dezember gegen 11.45 Uhr, ein 49-jähriger VW-Fahrer leichte Verletzungen zu. In Höhe der Heinrich-Brüning-Straße bremste ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer vor einer roten Ampel in Fahrtrichtung Norden ab. Der dahinter fahrende VW-Fahrer bemerkte dies zu spät. Es kam zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren