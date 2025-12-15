Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Kamener Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Kamener Straße zog sich am Freitag, 12. Dezember gegen 11.45 Uhr, ein 49-jähriger VW-Fahrer leichte Verletzungen zu.

In Höhe der Heinrich-Brüning-Straße bremste ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer vor einer roten Ampel in Fahrtrichtung Norden ab. Der dahinter fahrende VW-Fahrer bemerkte dies zu spät. Es kam zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. (bf)

