Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Sonntag, 14. Dezember zwischen 10 Uhr und 15.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lippestraße.

Nachdem die Täter eine Scheibe eingeschlagen hatten, durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen im Inneren der Wohnung. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell