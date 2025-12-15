Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht vor der Polizei endet mit Hubschraubereinsatz

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Als er von einer Streifenwagenbesatzung am Sonntag, dem 14. Dezember, auf der Hammer Straße kontrolliert werden sollte, flüchtete ein 17-jähriger Hammer mitsamt seinen drei 17-jährigen Insassen in einem Audi A3 vor den Beamten.

Gegen 23.15 Uhr fiel den Einsatzkräften in Höhe des Kreisverkehrs "Am Lausbach/Zum Troksfeld" ein schwarzer Audi mit Haagener Kennzeichen auf. Als sie das Kennzeichen überprüften, stellten sie fest, dass das damit registrierte Fahrzeug (ein Daimler Benz) außer Betrieb gesetzt war.

Auf der Hammer Straße beabsichtigten die Polizisten, den 17-Jährigen zu kontrollieren, und gaben ihm Anhaltezeichen.

Doch anstatt an den Fahrbahnrand zu fahren, missachtete der Hammer die Anhaltezeichen, beschleunigte und versuchte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen.

Mit bis zu 150 km/h flüchtete er über die Lipperandstraße in Richtung Drensteinfurt, wo das Fahrzeug in ein Industriegebiet abbog. Im weiteren Verlauf befuhr der Audifahrer die Bernhardstraße in Herbern und bog anschließend nach links in die Bockumer Straße ein, ehe die Einsatzkräfte den Sichtkontakt verloren.

Ein zwischenzeitlich alarmierter Polizeihubschrauber konnte den Audi kurze Zeit später nördlich der Straße "Waterfohr" in Werne auf einer Grünfläche stehend lokalisieren.

Als die Polizisten eintrafen, war der Wagen verschlossen und die Insassen nicht mehr im Fahrzeug. Sie saßen alle in einem in der Nähe stehenden Honda Civic einer 18-jährigen Frau aus Hamm.

Durch zivile Einsatzkräfte konnte der 17-jährige Fahrer des Audi auf dem Beifahrersitz des Honda Civics angetroffen werden.

Der Grund für die Flucht war schnell gefunden: Der Jugendliche ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ist das Fahrzeug nicht zugelassen und die Eigentumsverhältnisse des Audis konnten vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Die Kennzeichen hatte er von einem Freund erhalten.

Seine drei ebenfalls 17-jährigen Beifahrer sowie er selbst wurden von ihren Erziehungsberechtigten in der Polizeiwache Bockum-Hövel abgeholt.

Sowohl das Fahrzeug und die Kennzeichen als auch die Mobiltelefone aller Personen wurden beschlagnahmt beziehungsweise sichergestellt. (ds)

