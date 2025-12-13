POL-HAM: Raub mit Schusswaffe auf Pizzalieferant
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Ein Unbekannter überfiel am Freitagabend, gegen 21.45 Uhr, einen 19-jährigen Pizzalieferanten am Lippehof. Zuvor wurde eine Bestellung zu dem am Radbodsee gelegenen Tatort entgegengenommen. Bei Auslieferung wurde der junge Mann unmittelbar mit der Schusswaffe bedroht. Der Räuber erbeutete eine geringe Menge Bargeld. Der Täter ist etwa 25-35 Jahre alt, zirka 1,8 Meter groß und von schlanker Statur. Während der Tatausführung war er komplett schwarz gekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell