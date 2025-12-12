PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vermisstenfall: Polizei Minden-Lübbecke sucht nach 13-Jährigem Mädchen

Hamm / Porta Westfalica (ots)

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke sucht derzeit nach einem 13-jährigen Mädchen aus Porta-Westfalica. Sie wird seit Dienstag, 9. Dezember, vermisst und könnte sich in Hamm aufhalten.

Die ursprüngliche Pressemitteilung der Polizei Minden-Lübbecke mit dem Link zum Fahndungsportal finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/6176742 (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 12:27

    POL-HAM: "Portemonnaie her!" - Unbekannte erbeuten Bargeld

    Hamm-Heessen (ots) - Bargeld in zweistelliger Höhe erbeuteten Unbekannte am Donnerstag, 11. Dezember, von einem 31-jährigen Mann aus Hamm auf der Seeburger Straße. Der 31-Jährige befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Seeburger Straße, als sich ihm zwei unbekannte Männer in den Weg stellten und ihn an der Weiterfahrt hinderten. Nachdem der Mann aus Hamm mit seinem Fahrrad zum Stehen gekommen war, forderten ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:02

    POL-HAM: Drogen, Waffen und ein gestohlener E-Scooter in Spielhalle gefunden

    Hamm-Mitte (ots) - Städtische Mitarbeiter kontrollierten am Donnerstag, dem 11. Dezember, eine Spielothek an der Sedanstraße - und mussten die Polizei hinzuziehen. Gegen 14.30 Uhr überprüften sie das Casino und die darin befindlichen Spielautomaten. Dabei stellten sie auf einem Tisch Drogen fest und kontaktierten die Polizei. Im Rahmen der weiteren Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren