POL-HAM: Vermisstenfall: Polizei Minden-Lübbecke sucht nach 13-Jährigem Mädchen
Hamm / Porta Westfalica (ots)
Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke sucht derzeit nach einem 13-jährigen Mädchen aus Porta-Westfalica. Sie wird seit Dienstag, 9. Dezember, vermisst und könnte sich in Hamm aufhalten.
Die ursprüngliche Pressemitteilung der Polizei Minden-Lübbecke mit dem Link zum Fahndungsportal finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/6176742 (rv)
