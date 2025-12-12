Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vermisstenfall: Polizei Minden-Lübbecke sucht nach 13-Jährigem Mädchen

Hamm / Porta Westfalica (ots)

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke sucht derzeit nach einem 13-jährigen Mädchen aus Porta-Westfalica. Sie wird seit Dienstag, 9. Dezember, vermisst und könnte sich in Hamm aufhalten.

Die ursprüngliche Pressemitteilung der Polizei Minden-Lübbecke mit dem Link zum Fahndungsportal finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/6176742 (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell