Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit zwei Leichtverletzten

Bild-Infos

Download

Hamm-Mitte (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 12. Dezember, kam es in der Hammer Innenstadt zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Auto kontrolliert werden sollte.

Gegen 3.15 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung einen Opelfahrer auf der Wilhelmstraße zu kontrollieren. Als die Beamten hierfür ihr Fahrzeug wendeten, bemerkten sie, dass sich der Opel mit überhöhter Geschwindigkeit entfernte. Nachdem auf dem Südring Anhaltezeichen gegeben wurden, hielt der 21-jährige Fahrer des Opels zunächst kurz an. Bevor es zur Kontrolle kommen konnte, trat der 21-Jährige die Flucht an und versuchte sich durch mehrere Straßenwechsel der Kontrolle zu entziehen.

Auf der Grünstraße verlor der Mann aus Metelen die Kontrolle über den Opel und touchierte eine Ampel. Anschließend durchbrach er mit seinem Fahrzeug einen Zaun und kollidierte mit einer Hauswand.

Dabei verletzten sich eine 21- und eine 20-jährige Beifahrerin leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Ein Drogenvortest ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde zur nächsten Polizeiwache gebracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Das Mobiltelefon des 21-Jährigen wurde beschlagnahmt. Da die Eigentumsverhältnisse des Opels vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnten, wurde dieser durch die Einsatzkräfte sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Verkehrsdelikte. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell