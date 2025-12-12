Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus an der Mittelstraße

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Donnerstag, 11. Dezember, zwischen 13.15 Uhr und 16.14 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Mittelstraße, indem sie die Wohnungstür aufbrachen.

Die Einbrecher nahmen einen Laptop und ein Mobiltelefon an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch und zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell