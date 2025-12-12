Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Zelterstraße war am Donnerstag, 11. Dezember, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern.

Die Tatverdächtigen verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Inneren des Hauses. Nachdem sie mehrere Räume durchsuchten, flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung.

Ob etwas entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell