Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf dem Caldenhofer Weg

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigt am Mittwoch, 10. Dezember, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 13.15 Uhr, einen geparkten VW auf dem Caldenhofer Weg. Der Wagen wies Kratzer an der vorderen linken Stoßstange auf. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
