Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 25-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 25-jähriger Radfahrer zog sich am Mittwoch, 10. Dezember, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Sankt-Georgs-Platz / Ostenallee schwere Verletzungen zu.

Eine 20-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 19.20 Uhr den Sankt-Georgs-Platz in nördliche Richtung. An der Einmündung beabsichtigte die Frau aus Hamm nach links in die Ostenallee abzubiegen. Zeitgleich befuhr der Radfahrer die Ostenallee in östliche Richtung. Beim Abbiegevorgang des Autos kam es zur Kollision.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann aus Hamm zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

