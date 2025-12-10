PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall an Einmündung

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 9. Dezember, an der Einmündung Dortmunder Straße/Schmiedestraße verletzten sich zwei Personen leicht.

Ein 53-jähriger MAN-Fahrer befuhr gegen 14.30 Uhr die Schmiedestraße in südlicher Richtung und wollte nach rechts in die Dortmunder Straße abbiegen.

Hierzu wechselte er von der Geradeaus- und Linksabbiegerspur auf die Rechtsabbiegerspur. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lastkraftwagen und dem VW einer 29-jährigen Frau aus Bönen, die sich bereits auf der Rechtsabbiegerspur befand.

Das Auto der 29-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 9.000 Euro.

Die VW-Fahrerin und ihre einjährige Tochter, die sich ebenfalls im Auto befanden, verletzten sich dabei leicht. Eine weitere 54-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

Die Einjährige wurde im Beisein ihrer Mutter mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

