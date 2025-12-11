Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus an der Ruppiner Straße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, 10. Dezember, unbefugten Zutritt zu einer Wohnung an der Ruppiner Straße. In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 22.00 Uhr brachen sie die Wohnungseingangstür auf. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

