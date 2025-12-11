Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugenhinweise nach Einbruch gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Zweifamilienhaus am Unteren Heideweg war am Mittwoch, 10. Dezember, zwischen 14.40 Uhr und 20 Uhr das Ziel von Einbrechern. Um in das Haus zu gelangen, hebelten sie eine Tür auf. Anschließend durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell