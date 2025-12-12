PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mit Schusswaffe gedroht - 45-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Donnerstag, 11. Dezember, einen 45-jährigen Mann vorläufig fest. Er hatte zuvor eine andere Person mit einer Schusswaffe bedroht.

Gegen 14.30 Uhr meldeten Passanten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an der Oststraße, bei der der 45-Jährige sein Gegenüber mit einer Schusswaffe bedrohte. Die innerhalb weniger Minuten eingetroffenen Beamten konnten den Mann aus Dorsten im Nahbereich antreffen. Nachdem die Beamten ihn zunächst mit vorgehaltener Schusswaffe angesprochen hatten, brachten sie ihn zu Boden und fixierten ihn. Aufgrund des vorherigen Einsatzes von Pfefferspray und des während der Fixierung geleisteten Widerstands verletzte sich der alkoholisierte Mann leicht.

Die Schusswaffe konnte im Anschluss durch Einsatzkräfte in der Nähe in einem Gebüsch aufgefunden und sichergestellt werden. Dabei handelte es sich um einen Revolver, der mit Platzpatronen geladen war. Der andere Mann, der ebenfalls an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt war, konnte nicht mehr angetroffen werden. Er wird gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Mann aus Dorsten vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:54

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus an der Mittelstraße

    Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Donnerstag, 11. Dezember, zwischen 13.15 Uhr und 16.14 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Mittelstraße, indem sie die Wohnungstür aufbrachen. Die Einbrecher nahmen einen Laptop und ein Mobiltelefon an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:27

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein Einfamilienhaus an der Zelterstraße war am Donnerstag, 11. Dezember, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Die Tatverdächtigen verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Inneren des Hauses. Nachdem sie mehrere Räume durchsuchten, flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 09:24

    POL-HAM: Unfallflucht auf dem Caldenhofer Weg

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigt am Mittwoch, 10. Dezember, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 13.15 Uhr, einen geparkten VW auf dem Caldenhofer Weg. Der Wagen wies Kratzer an der vorderen linken Stoßstange auf. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren