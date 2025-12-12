Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mit Schusswaffe gedroht - 45-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Donnerstag, 11. Dezember, einen 45-jährigen Mann vorläufig fest. Er hatte zuvor eine andere Person mit einer Schusswaffe bedroht.

Gegen 14.30 Uhr meldeten Passanten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an der Oststraße, bei der der 45-Jährige sein Gegenüber mit einer Schusswaffe bedrohte. Die innerhalb weniger Minuten eingetroffenen Beamten konnten den Mann aus Dorsten im Nahbereich antreffen. Nachdem die Beamten ihn zunächst mit vorgehaltener Schusswaffe angesprochen hatten, brachten sie ihn zu Boden und fixierten ihn. Aufgrund des vorherigen Einsatzes von Pfefferspray und des während der Fixierung geleisteten Widerstands verletzte sich der alkoholisierte Mann leicht.

Die Schusswaffe konnte im Anschluss durch Einsatzkräfte in der Nähe in einem Gebüsch aufgefunden und sichergestellt werden. Dabei handelte es sich um einen Revolver, der mit Platzpatronen geladen war. Der andere Mann, der ebenfalls an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt war, konnte nicht mehr angetroffen werden. Er wird gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Mann aus Dorsten vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell