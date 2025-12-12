Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drogen, Waffen und ein gestohlener E-Scooter in Spielhalle gefunden

Hamm-Mitte (ots)

Städtische Mitarbeiter kontrollierten am Donnerstag, dem 11. Dezember, eine Spielothek an der Sedanstraße - und mussten die Polizei hinzuziehen.

Gegen 14.30 Uhr überprüften sie das Casino und die darin befindlichen Spielautomaten. Dabei stellten sie auf einem Tisch Drogen fest und kontaktierten die Polizei.

Im Rahmen der weiteren Kontrolle stellten die Beamten in einem Nebenraum neben diversen Klemmverschlusstütchen und mehreren Feinwaagen unter anderem auch Bargeld, einen Schlagring, Munition, eine Machete, Pyrotechnik, mehrere Spielekonsolen und einen entwendeten E-Scooter sicher.

Die Einsatzkräfte stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher.

Die Kriminalpolizei hat unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls die Ermittlungen aufgenommen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell