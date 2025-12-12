Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "Portemonnaie her!" - Unbekannte erbeuten Bargeld

Hamm-Heessen (ots)

Bargeld in zweistelliger Höhe erbeuteten Unbekannte am Donnerstag, 11. Dezember, von einem 31-jährigen Mann aus Hamm auf der Seeburger Straße.

Der 31-Jährige befuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Seeburger Straße, als sich ihm zwei unbekannte Männer in den Weg stellten und ihn an der Weiterfahrt hinderten. Nachdem der Mann aus Hamm mit seinem Fahrrad zum Stehen gekommen war, forderten die beiden Täter unter Vorhalt jeweils eines Messers mehrfach die Herausgabe seiner Geldbörse.

Anschließend flüchteten beide Personen mit der Geldbörse in Richtung Münsterstraße.

Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einer der Täter ist schätzungsweise zwischen 20 und 25 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Er trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte.

Der andere Mann ist ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Er war mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Jacke, deren Kapuze er ebenfalls über den Kopf gezogen hatte, bekleidet.

Beide Täter sprachen akzentfrei Deutsch.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell